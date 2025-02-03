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        TIR'ın dorsesindeki makine kontrol paneli refüje düştü

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde TIR'ın dorsesinde yüklü olan makine kontrol paneli, savrulup refüje düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:52 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:55
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        TIR'ın dorsesindeki makine kontrol paneli refüje düştü
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        BURSA’nın Gemlik ilçesinde TIR’ın dorsesinde yüklü olan makine kontrol paneli, savrulup refüje düştü. Gemlik-Bursa yolunun tek şeridi trafiğe kapandı.

        Olay, öğle saatlerinde Gemlik-Bursa kara yolunda meydana geldi. Gemlik’ten Bursa yönüne ilerleyen TIR’ın dorsesinde yüklü olan bant geçiş makinesi kontrol paneli, savrulup refüje düştü. TIR şoförü sol şeritte aracı durdururken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri güvenlik önlemi alırken, yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Yolda araç kuyruğu oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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