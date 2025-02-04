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        TIR'ın çarptığı işçi servis otobüsü şarampole devrildi; 1'i ağır, 9 yaralı

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde TIR'ın arkadan çarptığı işçi servis otobüsü şarampole devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:28 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:30
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        TIR'ın çarptığı işçi servis otobüsü şarampole devrildi; 1'i ağır, 9 yaralı
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde TIR’ın arkadan çarptığı işçi servis otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Yalova-Bursa yolu Gemlik Serbest Bölge girişinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 TK 262 plakalı TIR, otomotiv ve tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 16 S 7137 plakalı otobüse arkadan çarptı. Savrulan otobüs, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan şoför ile işçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınırken, 8 işçinin hafif yaralandığı, otobüs şoförünün ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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