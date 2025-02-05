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        Okul bahçesinde beslenen köpekler, 9 yaşındaki öğrenciyi ısırdı

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde ilkokul bahçesinde beslenen 2 köpek, 3'üncü sınıf öğrencisi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 13:38 Güncelleme: 05.02.2025 - 13:45
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        Okul bahçesinde beslenen köpekler, 9 yaşındaki öğrenciyi ısırdı
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        BURSA'nın Karacabey ilçesinde ilkokul bahçesinde beslenen 2 köpek, 3'üncü sınıf öğrencisi M.Ö.'yü (9) kolundan ısırdı. Bu durumu ailesinden gizleyen kız öğrenci, öğretmenin durumu bildirmesi üzerine hastanede tedaviye alındı.

        Olay, Karacabey ilçesindeki Dağkadı İlkokulu'nda meydana geldi. Müdür Yardımcısı M.A.'nın sahiplenip, okul bahçesinde baktığı 2 köpek, 3'üncü sınıf öğrencisi M.Ö.'yü teneffüse çıktığı sırada ısırdı. M.Ö. kendi imkanlarıyla köpeklerin elinden kurtulurken, yine iddiaya göre korkudan ailesine bir şey söyleyemedi. Olay, bir gün sonra M.Ö.'nün sınıf arkadaşının, öğretmene haber vermesiyle ortaya çıktı. Öğretmen durumu aileye bildirince M.Ö., babası Soner Özkan tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada aşısı ve ilk tedavisi yapılan M.Ö., Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

        MÜDÜR YARDIMCISINDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

        Soner Özkan, müdür yardımcısı hakkında şikayette bulunduklarını söyleyerek, "Bizim çocuğumuz, okul bahçesinde Müdür Yardımcısı M.A.'nın beslediği köpekler tarafından ısırılmış. Bunu bir gün sonra sınıf öğretmeninden duyduk ve apar topar tedavisi için hastaneye götürdük. Çocuğumuz çok korkmuş ve bize söyleyememiş. Köpeğin ısırması sonucu korkudan dudakları bile patlayan kızımız, şu anda korku içerisinde okula gidiyor. Köpekleri okul bahçesinde sahiplenerek bakan Müdür Yardımcısı M.A.'dan özür beklerken, kendisi 'Abartılacak bir şey yok' diyerek, okul bahçesinde bulunan lojmanda köpeklere bakmaya devam ediyor. Benim de köpeklerim var. Hem de 4 tane. Ben de köpek seviyorum. Fakat bu köpeklerin okul bahçesinde beslenmemesi gerekir. Sonuçta bunlar hayvan. Müdür Yardımcısı M.A.'ya bunu söylememize rağmen bizi kaile almadı ve beslemeye devam ediyor. Biz de bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve savcılığa şikayet dilekçemizi verdik. Olay yargıya intikal etti" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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