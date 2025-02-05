Barakada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

Orhangazi ilçesi Kale mevkiindeki ormandaki bir barakada saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevleri ormana sıçramadan yarım saatte söndürdü. Kullanılmaz hale gelen barakada kimsenin yaşamadığı belirlendi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, ormanda kullanılmayan bir barakada çıkan yangın, ağaçlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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