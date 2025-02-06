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        Birinin kucağında bebek, 2 hırsızlık şüphelisi girdikleri dairede yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık için daireye giren, birinin kucağında bebek, 2 hırsızlık şüphelisi, binada oturanlar tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:37 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:40
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        Birinin kucağında bebek, 2 hırsızlık şüphelisi girdikleri dairede yakalandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık için daireye giren, birinin kucağında bebek, 2 hırsızlık şüphelisi, binada oturanlar tarafından yakalandı.

        Olay, dün Yeni Mahalle’deki sitede meydana geldi. Bir dairenin kapısını kartla açtıkları iddia edilen 2 şüpheli, binada oturanlar tarafından yakalandı. Kucağında bebek olan Çağla U. (30) ile Cemile Y. (25) isimli şüpheliler, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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