Birinin kucağında bebek, 2 hırsızlık şüphelisi girdikleri dairede yakalandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık için daireye giren, birinin kucağında bebek, 2 hırsızlık şüphelisi, binada oturanlar tarafından yakalandı.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık için daireye giren, birinin kucağında bebek, 2 hırsızlık şüphelisi, binada oturanlar tarafından yakalandı.
Olay, dün Yeni Mahalle’deki sitede meydana geldi. Bir dairenin kapısını kartla açtıkları iddia edilen 2 şüpheli, binada oturanlar tarafından yakalandı. Kucağında bebek olan Çağla U. (30) ile Cemile Y. (25) isimli şüpheliler, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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