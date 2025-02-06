Okul duvarına tırmanan Yusuf'un tele takılan eli parçalandı

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'ndeki Yıldırım Bayezid İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Teneffüse çıkan 5'inci sınıf öğrencisi Yusuf H.'nin eli, tırmandığı duvardaki tele takıldı. Sol elinden yaralanan Yusuf H., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf H.'nin avucunun parçalandığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.

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