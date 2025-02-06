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        Okul duvarına tırmanan Yusuf'un tele takılan eli parçalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde okul duvarına tırmanan Yusuf H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 15:25 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:30
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        Okul duvarına tırmanan Yusuf'un tele takılan eli parçalandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde okul duvarına tırmanan Yusuf H.'nin (11) tellere takılan sol avucu parçalandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'ndeki Yıldırım Bayezid İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Teneffüse çıkan 5'inci sınıf öğrencisi Yusuf H.'nin eli, tırmandığı duvardaki tele takıldı. Sol elinden yaralanan Yusuf H., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf H.'nin avucunun parçalandığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.

        Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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