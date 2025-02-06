Yaban domuzu yavruları ormanda su içerken fotokapanla görüntülendi
BURSA'da Karacabey Longoz Ormanlarındaki yaban domuzu sürüsündeki yavrular, göllerden su içerken fotokapana yakalandı.
BURSA’da Karacabey Longoz Ormanlarındaki yaban domuzu sürüsündeki yavrular, göllerden su içerken fotokapana yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu. Fotokapanlara yakalanan hayvanlar, kurumun sosyal medya hesabında paylaşılıyor. Bu kez fotokapanın konukları yaban domuzu yavruları oldu. Karacabey Longoz Ormanları’nda görüntülenen yaban domuzu sürüsünde yavruların fotoğrafları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, “15-20 bireyden oluşan sürüler halinde yaşayan pijamalı, moza ya da potak adı verilen ormanın minik sakinleri: Yaban Domuzu Yavruları!” ifadeleriyle paylaşıldı.
Görüntülerde longozda dolaşan ve göllerden su içen yaban domuzu yavruları yer aldı.
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