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        Borç- alacak kavgasında husumetlisini yaraladı, 18 gün sonra kahvaltı yaparken yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 20 Ocak'ta 500 bin TL borçlu olduğu Nurullah Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 20:02 Güncelleme: 08.02.2025 - 20:05
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        Borç- alacak kavgasında husumetlisini yaraladı, 18 gün sonra kahvaltı yaparken yakalandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 20 Ocak’ta 500 bin TL borçlu olduğu Nurullah Y.’yi (34) tabancayla sağ bacağından vuran Fırat D. (18), polis ekipleri tarafından 18 gün sonra bir kafede kahvaltı yaparken yakalandı. Şüpheli, tutuklandı.

        Olay, 20 Ocak’ta İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Y., iddiaya göre, bir süre önce araç kiraladığı müşterisi Fırat D. hakkında imzaladığı 500 bin TL tutarındaki senedi ödemediği için yasal takip başlattı. Bunu öğrenen Fırat D., 16 AVM 933 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, Nurullah Y. ile cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Fırat D., yerden aldığı parke taşını otomobiline atıp zarar veren Nurullah D.'ye yanında bulunan tabancayla 3 el ateş ederek sağ bacağından yaraladı. Fırat D. olay yerinden kaçarken, Nurullah Y. ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        KAFEDE KAHVALTI YAPARKEN YAKALANDI

        Olayın ardından polis ekipleri, Fırat D.’nin Nurullah Y.’den kiraladığı araçla kaza yaptığı, bu nedenle 500 bin TL senet imzaladığı öğrenildi. Fırat D.’yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, olaydan 18 gün sonra sabah saatlerinde bir kafede kahvaltı yaparken yakaladı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Fırat D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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