İznik'te kaybolan 2 kardeş, Osmangazi'de bulundu

Ahmet El H. ile Muhammet El H. kardeşlerin ailesi, çocuklarından haber alamayınca İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, ilçedeki güvenlik kameralarından, çocukların Osmangazi ilçesine giden otobüse bindiğini tespit etti. Ekipler, iki ilçe arasında koordineli çalışarak kardeşleri Osmangazi ilçesinde buldu. Koruma altına alınan çocuklar, sağlık kontrolünden geçirildi. İki kardeş daha sonra ebeveynlerine teslim edilirken, aile polis ekiplerine teşekkür etti.

BURSA'nın İznik ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Suriye uyruklu Ahmet El H. (14) ile Muhammet El H. (12) kardeşler, polis ekipleri tarafından Osmangazi ilçesinde bulunarak aileye teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.