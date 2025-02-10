İnşaatta cesedi bulunan Yasemin cinayetinde 3 sanığa hapis cezası

BURSA'da koruma altında olduğu yurttan ayrıldıktan 4 gün sonra, inşaatın içi su dolu asansör boşluğunda cesedi bulunan Yasemin Cemre İçlikan'ın (17) ölümüne ilişkin görülen davada, olay tarihinde 18 yaşından gücük olan tutuklu sanık Bedirhan G. (19) 19 yıl, tutuksuz yargılanan kuzenleri Kadir D. (19) ile Emre C. (19) ise 7'şer yıl hapse çarptırıldı.

Bursa'da, 2023 yılının Ağustos ayında, yapılan bir ihbar sonrası, merkez Yıldırım ilçesindeki bir inşaatın asansör boşluğunda kadın cesedi bulundu. Cesedin, 23 Ağustos günü kaldığı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan izinli çıktıktan sonra geri dönmeyen Yasemin Cemre İçlikan'a ait olduğu tespit edildi. İçlikan'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası Bursa'da toprağa verildi.

EVLATLIK EDİNİLDİĞİNİ ÖĞRENİNCE BUNALIMA GİRMİŞ

Yapılan araştırmada, Eskişehir'de yaşayan R.B. ve M.N.İ. çiftinin, çocukları olmayınca, 2008 yılında Yasemin Cemre İçlikan'ı evlatlık edindiği, eşiyle boşanan M.N.İ.'nin ise kızı Yasemin ile Bursa'ya yerleştiği belirlendi. 8 yaşındayken evlatlık olduğunu öğrenince bunalıma giren Yasemin, 12 yaşına geldiğinde evden kaçmaya başlayınca, babası M.N.İ. tarafından Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirildi. Yurttan da kaçmaya başlayan Yasemin'in, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yüksek güvenlikli yurda yerleştirildiği ifade edildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay tarihinde yaşları 18’den küçük olan İçlikan’ın erkek arkadaşı Bedirhan G. ile kuzenleri Kadir D. ve Emre C.’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Bedirhan G. tutuklandı, 2 kuzeni ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianameyle Bedirhan G. hakkında 'Kasten öldürmek', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 20 yıla kadar, Kadir D. ve Emre C. hakkında ise 'Kasten öldürmeye yardım etme', 'Hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.