Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Alkolmetreyi üflemeyi reddetti, bavulunu alarak otomobili bırakıp gitti

        BURSA'da, denetip yapan polis ekiplerine alkollü olduğunu itiraf edip alkolmetreyi üflemeyi reddeden Şuayip G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 08:10 Güncelleme: 11.02.2025 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkolmetreyi üflemeyi reddetti, bavulunu alarak otomobili bırakıp gitti
        ABONE OL

        BURSA’da, denetip yapan polis ekiplerine alkollü olduğunu itiraf edip alkolmetreyi üflemeyi reddeden Şuayip G. (48), eşyalarını koyduğu bavulu alıp, otomobili bırakarak bölgeden ayrıldı. Şuayip G.'ya 'Alkolmetreye üflememe' suçundan 26 bin 550 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi’nde denetim yaptıkları sırada şüphe üzerine 57 AC 414 plakalı otomobili durdurdu. Araçtan inip alkollü olduğunu itiraf eden Şuayip G., polis ekiplerinin alkol testi yapmak üzere kendisine uzattığı alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Daha sonra aracına yönelen Şuayip G., bagajdan bavul çıkardı. Kişisel eşyalarını bavula koyan Şuayip G., bölgeden uzaklaştı. Sürücü Şuayip G.'ya 'Alkolmetreye üflememe' suçundan 26 bin 550 lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 yıl el konuldu. Otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 9 belediyeye terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyeye terör soruşturması
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        Konkordatoda işçinin hakları nelerdir?
        Konkordatoda işçinin hakları nelerdir?
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Denize düşen kardeşlerden biri bulundu
        Denize düşen kardeşlerden biri bulundu
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Bursa merkezli 11 ilde enerji ve nakil kablosu hırsızlığı operasyonu; 8 tut...
        Bursa merkezli 11 ilde enerji ve nakil kablosu hırsızlığı operasyonu; 8 tut...
        Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 8'i tutuklan...
        Bursa'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 8'i tutuklan...
        Hırsızlık çetesine yönelik Bursa merkezli operasyonda yakalanan 33 kişiden...
        Hırsızlık çetesine yönelik Bursa merkezli operasyonda yakalanan 33 kişiden...
        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'nın İznik ilçesinde ziyaretlerde bulu...
        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Bursa'nın İznik ilçesinde ziyaretlerde bulu...
        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te incelemel...
        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te incelemel...
        Bursa'da anne adayları için normal doğum bilgilendirme etkinliği düzenlendi
        Bursa'da anne adayları için normal doğum bilgilendirme etkinliği düzenlendi