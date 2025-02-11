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        Üzerine çaydanlık devrilen Miraç bebek yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sehpadaki çaydanlığın üstüne devrildiği Miraç T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:51 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:55
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        Üzerine çaydanlık devrilen Miraç bebek yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sehpadaki çaydanlığın üstüne devrildiği Miraç T. (2) yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Huzur Mahallesi 51’inci Sokak’taki bir evde meydana geldi. Sehpa üzerindeki çaydanlık Miraç T.’nin üzerine devrildi. Sıcak çayın dökülmesiyle Miraç T.’nin vücudunun çeşitli bölgelerinde 2’nci derece yanıklar oluştu. Ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Miraç T., Yanık Ünitesi’nde tedaviye alındı.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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