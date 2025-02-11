Üzerine çaydanlık devrilen Miraç bebek yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Huzur Mahallesi 51’inci Sokak’taki bir evde meydana geldi. Sehpa üzerindeki çaydanlık Miraç T.’nin üzerine devrildi. Sıcak çayın dökülmesiyle Miraç T.’nin vücudunun çeşitli bölgelerinde 2’nci derece yanıklar oluştu. Ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Miraç T., Yanık Ünitesi’nde tedaviye alındı.

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