Metro hattının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü (2)

Bursa’da metro hattının duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Olgun Öztaş'ın hayatını kaybettiği kaza anı aynı istikamette seyir halinde olan başka bir aracın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Olgun Öztaş’ın sol şeritte seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, metro hattı duvarına çarptığı anlar yer alıyor.

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