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        Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün X hesabı hacklendi

        BURSA İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün '@bursailmem16' isimli X hesabı hacklendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 23:49 Güncelleme: 14.02.2025 - 23:50
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        Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün X hesabı hacklendi
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        BURSA İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün '@bursailmem16' isimli X hesabı hacklendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü diğer sosyal medya hesapları üzerinden bir yayın yaparak sayfadan yapılan paylaşımların müdürlüğü temsil etmeyeceği bildirildi.

        Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, “Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ait olan @bursailmem16 adlı X hesabı yetkisiz erişime uğramış olup, geçici bir süre kurumumuz tarafından kullanılmayacaktır. Bu hesap üzerinden yapılan paylaşımlar Müdürlüğümüzü temsil etmemektedir. Duyurularımızı ve paylaşımlarımızı takip etmek için diğer sosyal medya hesaplarımızı kullanabilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur'' ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hesabını hackleyenler ise sayfanın kullanıcı fotoğrafını değiştirip ‘Doodles’ yazısı yazdı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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