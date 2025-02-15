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        Araç satışı tartışmasında vurularak öldürüldü

        BURSA'nın Mudanya ilçesinde Mehmet Sena Ayaz (24), araç satışı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada Derviş Ali Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 17:04 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:10
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        Araç satışı tartışmasında vurularak öldürüldü
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        BURSA’nın Mudanya ilçesinde Mehmet Sena Ayaz (24), araç satışı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışmada Derviş Ali Ö. (33) tarafından tabancayla başından ve ensesinden vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli Derviş Ali Ö., suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Kumyaka Caddesi Yıldıztepe mevkisinde meydana geldi. 16 BMR 923 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan Mehmet Sena Ayaz ile aracının satışı için anlaştığı, yanındaki Derviş Ali Ö. arasında tartışma çıktı. Derviş Ali Ö., tabancayla Ayaz’a 2 el ateş ederek, başından ve ensesinden vurdu. Araç yol ortasında dururken, şüpheli koşarak uzaklaştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Sena Ayaz’ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, araç hareket halindeyken 2 el silah sesi duyduklarını ve ardından, siyah kıyafetli bir erkeğin, araçtan inip, koşarak uzaklaştığını söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Derviş Ali Ö. olduğunu ve Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi. Ekipler şüpheliyi Bahriye Üçok Caddesi’nde suç aleti tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı.

        TEHDİTVARİ KONUŞTUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

        Emniyetteki işlemleri devam eden Derviş Ali Ö.’nün, ifadesinde, Mehmet Sena Ayaz ile 3-4 gün önce tanıştığını, kendisine ait arabayı satması için olay yerinde buluştuklarını, Ayaz'ın kendisine tehditvari konuşmalar yaptığını ve bunun üzerine Ayaz'ın belindeki tabancayı alarak, araç hareket halindeyken olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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