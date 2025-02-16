Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kavgayı ayırmak isterken karnından bıçaklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, parkta kavga eden 2 kişiyi ayırmaya çalışan Batuhan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 03:48 Güncelleme: 16.02.2025 - 03:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavgayı ayırmak isterken karnından bıçaklandı
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, parkta kavga eden 2 kişiyi ayırmaya çalışan Batuhan K. (18), karnından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, Batuhan K. ise hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, parkta yürüyüş yapan Batuhan K., kavga eden 2 kişiyi gördü. Kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalışan Batuhan K., çıkan arbedede, ismi öğrenilemeyen şüpheli tarafından karnından bıçaklandı. Kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede bulunan bir sağlık merkezinde ilk tedavisi yapılan Batuhan K., ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Batuhan K.’nın tedavisi devam ederken, polis, kaçan şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        4 katlı binanın duvarlarında çatlaklar oluştu
        4 katlı binanın duvarlarında çatlaklar oluştu
        Yola kaçan topunu almak isterken araç çarptı
        Yola kaçan topunu almak isterken araç çarptı
        Göz göre göre ezdi! Tutuklandı
        Göz göre göre ezdi! Tutuklandı
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
        Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        Atatürk'e verilen istihbarat raporu
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes daimi olmalı
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Zelenskiy'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
        Zelenskiy'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama
        Beşiktaş'tan 4,5 ay sonra bir ilk!
        Beşiktaş'tan 4,5 ay sonra bir ilk!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Orban: Ukrayna Avrupa Birliği için Afganistan olacaktır
        Merve Taşkın hakkında karar
        Merve Taşkın hakkında karar
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı
        DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan 'Dracula' performansı

        Benzer Haberler

        Topu yola kaçan Miraç, hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı; kaza kame...
        Topu yola kaçan Miraç, hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı; kaza kame...
        Yanlış girdiği yolda otomobiliyle takla attı; kaza kamerada
        Yanlış girdiği yolda otomobiliyle takla attı; kaza kamerada
        Bursa'da Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi
        Bursa'da Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planı protesto edildi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Spor Toto Spor Kulübü Başantrenörü Serdar Seymen kalp krizi geçirip, yaşamı...
        Spor Toto Spor Kulübü Başantrenörü Serdar Seymen kalp krizi geçirip, yaşamı...
        Araç satışı tartışmasında vurularak öldürüldü
        Araç satışı tartışmasında vurularak öldürüldü