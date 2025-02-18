Kavgayı ayırmak isteyen Batuhan'ı bıçaklayan şüpheli tutuklandı

BURSA'nınİnegöl ilçesinde parkta kavga edenleri ayırmaya çalışan Batuhan K.'yi (18) bıçaklayarak yaralayan Yunus U. (17), tutuklandı.

Olay, 15 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta yürüyüş yapan Batuhan K., iddiaya göre kavga eden 2 kişiyi gördü. Kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalışan Batuhan K., çıkan arbedede karnından bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgedeki bir sağlık merkezinde ilk tedavisi yapılan Batuhan K., ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BATUHAN'IN DURUMU İYİ

Batuhan K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli olarak belirlenen Yunus U. dün akşam saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, kavganın kız meselesinden çıktığını, Batuhan K.'yi de kendisinin bıçaklamadığını söyleyen Yunus Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.