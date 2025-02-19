Bursa'da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada; sürücü 1.97 promil alkolle direksiyona geçip, makas atarak ilerlemiş (2)

Bursa’nınYıldırım ilçesinde Erol Erden’in hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve 1.97 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Cenk Demirci, tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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