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        Bursa'da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada; sürücü 1.97 promil alkolle direksiyona geçip, makas atarak ilerlemiş (2)

        TUTUKLANDIBursa'nınYıldırım ilçesinde Erol Erden'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve 1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 00:18 Güncelleme: 19.02.2025 - 00:18
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        Bursa'da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada; sürücü 1.97 promil alkolle direksiyona geçip, makas atarak ilerlemiş (2)
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        TUTUKLANDI

        Bursa’nınYıldırım ilçesinde Erol Erden’in hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve 1.97 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Cenk Demirci, tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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