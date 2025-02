MHP'li Durmaz: Liderimizin vizyonuyla 'Terörsüz Türkiye' yakındır

MHPYerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Liderimizin, 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla ortaya koyduğu iradenin sonuç vereceği günler, Yüce Allah'ın izniyle yakındır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve liderimize hadsizce saldıranların, haksız ithamlar ve maksatlı iftiralarla suçlayanların, o gün geldiğinde emin olunuz ki aziz milletimizin yüzüne bakacak halleri dahi kalmayacaktır" dedi.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Yalova Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Bursa'ya geldi. Toplantıya Durmaz'ın yanı sıra MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin ve Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Yalova'da belediyelerde meclis üyeliği yapan partililer katıldı.

'AYIRMADAN, AYRIŞTIRMADAN TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Toplantı öncesi konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde, ülkemizin sadece bugününe ait sorunlarına değil, gelecekte ortaya çıkması muhtemel sorunları da öngörerek, kalıcı çözümler üretmek durumundayız. Bu anlayışla 'Her şeyden önce Türkiye' diyerek, tüm çalışmalarımızı milli ve manevi değerlerimiz ekseninde şekillendiriyor, ahlaki ilkeleri önceleyen bir belediyecilik anlayışı ortaya koyuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik vizyonuyla, vatandaşlarımıza samimiyetle hizmet ediyor, şehirlerimizin önceliklerini gözeterek, yaşanabilir kentler oluşturmak için çabalıyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden aziz milletimizin her ferdinin, talep ve ihtiyaçlarını titizlikle takip ediyor, belediye başkanlarımızın, seçim dönemi taahhütlerini gerçekleştirmeleri hususunda uyarı ve destek görevimizi yerine getiriyoruz. Ayırmadan, ayrışmadan Türkiye için canla başla çalışıyoruz" dedi.

'CHP'Lİ BELEDİYELERİN ELİNDE OLAN ŞEHİRLERİMİZ HEBA OLMAKTADIR'

Vatandaşların huzuru, refahı ve güvenliğinin her şeyin önünde olduğunu söyleyen Durmaz, "Öte yandan hasbelkader kazandıkları belediyelerde, sosyal medya ve heykel belediyeciliğinden öteye geçmeyen, belediye kadrolarını eş, dost ve akraba atamalarıyla dolduran, hizmetten çok algı yönetimine odaklanan CHP'li belediyelerin elinde şehirlerimiz adeta heba olmaktadır. Bölücü zihniyete sahip çıkarak sadece seçim dönemleri hatırladıkları Atatürk'ün aziz hatırasını lekeleyen, belediye başkanlığı yapmak yerine şahsi ikballerinin peşine düşerek, şehirleri hizmetten yoksun bırakan bu anlayış, elbette milletimizin hafızasında kaydedilmektedir" diye konuştu.