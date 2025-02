'Pandemide el bebek gül bebek büyütülen can dostlarımız şimdi barınaklarda'

BURSA'da, Her Eve Bir Pati Derneği Kurucu Üyesi Emre Demir, pandemi döneminden sonra sokağa terk edilen can dostlarının sayısının arttığını söyleyerek, "Yalnız yaşayan insanlar dost edinmek için kedi ve köpeklere sahip çıktılar. Normal hayata döndükten sonra çoğu maalesef vazgeçti. Pandemi zamanında el bebek gül bebek büyütülen dostlarımız şu anda bakımevlerinde, sokaklarda" diye konuştu.

Pandemi sonrası terk edilen kedi ve köpekler, barınaklarda yeni sahiplerini beklerken, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir yavru köpeğin eşyalarıyla sokağa terk edilmesi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Her Eve Bir Pati Derneği Kurucu Üyesi Emre Demir, sokaklarda bulunan 'can dostları' arasında cins kedi ve köpeklerin de olduğunu söyledi. Kedi ve köpekleri sevmekle bakmanın aynı şey olmadığını söyleyen Demir, "Hayvan bakmak bir sorumluluk istiyor. Hayatınızın belli bir zamanını o doğrultuda düzenliyorsunuz. O yüzden can dostlarını sahiplenmek isteyenlere her zaman, 'Hayvan edinmek istiyorsanız lütfen satın almayın. Ona yuva olmayı deneyin' diyoruz. Bu kişilere, çevredeki gönüllüleri ya da belediyelerin bakımevlerini ziyaret edip, burada yuva bekleyen kedi ve köpeklere sahip çıkmalarını öneriyoruz" dedi.

Terk edilen kedi ve köpeklerin hikayeleri farklı olsa da terk edilmelerinin tek ortak yanları olduğunu belirten Demir, "Kimi zorunlu, kimi keyfi olarak terk ediliyor. Ama buraya gelen her terk edilmiş dostumuz, kalbi kırık bir şekilde geliyor. Onlar, bizler gibi hissedebiliyorlar. Buraya geldiklerinde bir hafta yemek yemeyen dostumuzun da olduğunu gördük. Onların güvenini, kalbini kazanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ÖNÜNDE BULUYORUZ'

Son zamanlarda evcil hayvanların terk edilmelerinde ciddi artış olduğuna dikkat çeken Demir, "Bu artışın sebebi, belki maddi olabilir. Parasal sorunlar bir şekilde çözülebilecek şeyler. Bu kişiler maalesef önce hayvanlarından vazgeçiyorlar. Artık onları, çöp konteynerlerinin kenarlarına terk edilmiş, bir kutunun içerisine konulmuş, bakımevinin önüne terk edilmiş şekilde bulabiliyoruz. Ne olursa olsun onları terk etmeyin. Barınaklar, 5 yıldızlı oteller değildir. Bunu herkese söylüyoruz. En iyi barınak, sonuçta bir barınaktır. Bir dost edinmek istiyorsanız lütfen pet shoplardan, üretim çiftliklerinden satın almayın. Ülkemizde yüzlerce terk edilmiş, bakımevlerinde, insanların yollarını bekliyor" ifadelerini kullandı.