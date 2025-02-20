Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Karda sörf yaptı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı gece boyu etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 15:41 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karda sörf yaptı
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı gece boyu etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir vatandaş, otomobilin arkasına bağladığı kızakla sörf yaparak karın keyfini çıkardı.

        İnegöl ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini sürdürdü. Kırsal Çayyaka Mahallesi'ne bağlı 1300 rakımlı Boğazova bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler yolda kaldı. Yolcuların kaputuna ve bagajına oturması ile otomobil yokuş yukarı çıkabilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bazı vatandaşlar, otomobilin arkasına halatla bağladıkları kızaklarla kayarken, bir vatandaş da kızağın üstünde ayağa kalkarak kar üstünde sörf yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor!
        Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor!
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Dünyanın en ilginç kokan lokasyonları!
        Dünyanın en ilginç kokan lokasyonları!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın (4)
        Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın (4)
        BUSADER'in 2025 sürdürülebilirlik hedefleri açıklandı
        BUSADER'in 2025 sürdürülebilirlik hedefleri açıklandı
        'Pandemide el bebek gül bebek büyütülen can dostlarımız şimdi barınaklarda'
        'Pandemide el bebek gül bebek büyütülen can dostlarımız şimdi barınaklarda'
        Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın (3)
        Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın (3)
        Oyuncu Emin Gümüşkaya'nın cenazesi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
        Oyuncu Emin Gümüşkaya'nın cenazesi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
        Oyuncu Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi
        Oyuncu Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi