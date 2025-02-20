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        Bursa'da eğitime kar engeli

        BURSA'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:45
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        Bursa'da eğitime kar engeli
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        BURSA'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak.

        Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir (1) gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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