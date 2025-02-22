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        Bursa'da motosiklet ile 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 00:29 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:35
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        Bursa'da motosiklet ile 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Harun K. (32) yönetimindeki 16 KKK 51 plakalı motosiklete, arkasından gelen ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen bir otomobil çarparak olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklete, arkasından gelen Muhammed S. (33) yönetimindeki 16 BIS 445 plakalı otomobil de buzlanma nedeniyle kayarak çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Harun K. ile arkasında bulunan Merve C., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Harun K. ve Merve C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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