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        Bursa'da 1000 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 36 tutuklama

        BURSA'da 2 ilçede, 1000 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:25
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        Bursa'da 1000 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 36 tutuklama
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        BURSA'da 2 ilçede, 1000 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafakemalpaşa ve Orhaneli ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 Özel Harekat, 10 Çevik Kuvvet, 12 dedektör köpek, 3 İHA, 120 ekip olmak üzere 1000 polisin katılımıyla, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üst aramalarında 3 kilo 500 gram metamfetamin, 1 kilo 500 gram esrar, 1 kilo 300 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 200 gram kokain, 325 yeşil reçeteye tabi hap, 4 tabanca, 31 mermi, 2 tüfek, 52 kartuş ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 73 bin lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 36 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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