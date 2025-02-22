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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:45
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Serkan Ş., Mithat Ç., Sedat B., T.Y. ile H.Ş.’nin uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi. Polis ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı'nın izniyle şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. çalışma kapsamında ekipler, önceden tespit edilen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanıp gözaltına alınan 5 şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve işlemlerinin ardından da adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Serkan Ş., Mithat Ç. ve Sedat B. tutuklandı; T.Y. ile H.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama yaparak, "Yapılan aramalar sonucunda 25 gram sentetik kannabinoid, 70 gram AMG maddesi, 8 parça halinde 16 gram metamfetamin, 3 parça halinde 2,60 gram esrar, 3 parça halinde 2,80 gram sentetik kannabinoid, 2 adet ectacsy hap, 1 adet hassas terazi ile 65 bin TL nakit ve 2 adet telefon ele geçirildi" dedi.

        İnegöl Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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