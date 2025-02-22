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        Seyir halindeki TIR'ın dorsesi koptu; o anlar kamerada

        BURSA'da, seyir halindeki TIR'ın dorsesi kupadan koparak yol ortasında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 19:49 Güncelleme: 22.02.2025 - 19:55
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        Seyir halindeki TIR'ın dorsesi koptu; o anlar kamerada
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        BURSA'da, seyir halindeki TIR'ın dorsesi kupadan koparak yol ortasında kaldı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 15.40 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Ümitalan rampasında meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın yokuş çıktığı sırada dorsesi bir anda kupadan koparak, yol ortasında kaldı. Seyir halindeki TIR'ın ön kısmı yolun yaklaşık 100 metre ilerisinde durabildi. Olayda herhangi bir kaza meydana gelmezken, sürücülerin saniyelerle kurtulduğu o anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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