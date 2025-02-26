Ehliyet sınavını kazanan sürücü adayı, davul eşliğinde oynadı; o anlar kamerada

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde ehliyet sınavı için düzenlenen parkuru tamamlayıp, ehliyet almaya hak kazanan kadın sürücü adayı, sevincini davul çaldırarak kutladı. Arkadaşının çaldığı davulun ritmine kendini kaptırıp, kaldırımda oynayan sürücü adayının eğlenceli anları, başka bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'da kadın sürücü adayı, ehliyet sınavını kazanmasını davul çaldırıp, oynayarak kutladı. O anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

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