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        Ehliyet sınavını kazanan sürücü adayı, davul eşliğinde oynadı; o anlar kamerada

        BURSA'da kadın sürücü adayı, ehliyet sınavını kazanmasını davul çaldırıp, oynayarak kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:30 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:35
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        Ehliyet sınavını kazanan sürücü adayı, davul eşliğinde oynadı; o anlar kamerada
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        BURSA'da kadın sürücü adayı, ehliyet sınavını kazanmasını davul çaldırıp, oynayarak kutladı. O anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

        Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde ehliyet sınavı için düzenlenen parkuru tamamlayıp, ehliyet almaya hak kazanan kadın sürücü adayı, sevincini davul çaldırarak kutladı. Arkadaşının çaldığı davulun ritmine kendini kaptırıp, kaldırımda oynayan sürücü adayının eğlenceli anları, başka bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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