2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kestel ilçesine bağlı Kozluören Mahallesi’ndeki 2 katlı evin üst katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Kestel ve İnegöl ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

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