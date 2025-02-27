Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Tarihi caminin bahçesindeki 550 yıllık çınar ağacı, kökünden çıkarak devrildi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet ve 2'nci Bayezid devri devlet adamlarından İshakpaşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan İshakpaşa Camii'nin bahçesindeki 550 yıllık Doğu Çınar'ı, kökünden çıkarak caminin üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 01:06 Güncelleme: 27.02.2025 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi caminin bahçesindeki 550 yıllık çınar ağacı, kökünden çıkarak devrildi
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet ve 2'nci Bayezid devri devlet adamlarından İshakpaşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan İshakpaşa Camii’nin bahçesindeki 550 yıllık Doğu Çınar'ı, kökünden çıkarak caminin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, camide hasar oluştu.

        Olay, saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesindeki İshakpaşa Camii’nin bahçesinde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet ve 2'nci Bayezid devri devlet adamlarından İshakpaşa tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırılan İshakpaşa Camii’nin bahçesindeki 550 yıllık Doğu Çınar'ı, henüz bilinmeyen nedenle kökünden çıkarak caminin üzerine devrildi. Caminin duvarına dayanan ağacın gövdesinden kopan parçalar düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede bulunan ekipler, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM'den kritik açıklamalar
        DEM'den kritik açıklamalar
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rubio: Çin zengin ve güçlü bir ülke olacak
        Rubio: Çin zengin ve güçlü bir ülke olacak
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Bursa'da Kestel Kalesi'ndeki kafeteryada çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da Kestel Kalesi'ndeki kafeteryada çıkan yangın söndürüldü
        Tarihi Kestel Kalesi'nde yangın; 1 saatte söndürüldü
        Tarihi Kestel Kalesi'nde yangın; 1 saatte söndürüldü
        2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
        2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
        Servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        DASK Bursa Bölge İrtibat Ofisi açıldı
        DASK Bursa Bölge İrtibat Ofisi açıldı
        İnegöl Hayvan Pazarı'nın enerjisi güneşten sağlanacak
        İnegöl Hayvan Pazarı'nın enerjisi güneşten sağlanacak