Tadilat sırasında çatıdan düşen iş yeri sahibi ağır yaralandı

BURSA'da tadilat yapmak için çıktığı kendisine ait mobilya imalathanesinin çatısından bitişikteki iş yerinin çatısına geçmeye çalışırken 5 metre yükseklikten düşen Ali Elmasri (26), ağır yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 25’inci Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Tadilat yapmak için kendisine ait mobilya imalathanesinin çatısına çıkan Ali Elmasri, bitişikteki iş yerinin çatısına geçmeye çalışırken dengesini kaybedip, 5 metre yükseklikten düştü. Elmasri ağır yaralanırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin il müdahalesinin ardından Ali Elmasri, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elmasri’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.