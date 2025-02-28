TOFAŞ - Yalovaspor: 105-90
SALON: TOFAŞ HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Batuhan Söylemezoğlu TOFAŞ: Reed 9, Perez 8, Yiğitcan Saybir 11, Tolga Geçim 17, Pasecniks 10, Trifunovic 17, Bankston 22, Gauzin 9, Berk Demir 2, Özgür Cengiz, Demircan DemirSEMT 77 YALOVASPOR: Johnson 2, Kadir Bayram 11, Krampelj 26, Peterka 5, Nichols 11, Ege Özçelik 10, Yiğit Onan 10, Sherfield 15, McConico1'İNCİ PERİYOT: 19-23 DEVRE: 51-363'ÜNCÜ PERİYOT: 78-71Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Semt 77 Yalovaspor'u 105-90 mağlup etti.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Batuhan Söylemezoğlu
TOFAŞ: Reed 9, Perez 8, Yiğitcan Saybir 11, Tolga Geçim 17, Pasecniks 10, Trifunovic 17, Bankston 22, Gauzin 9, Berk Demir 2, Özgür Cengiz, Demircan Demir
SEMT 77 YALOVASPOR: Johnson 2, Kadir Bayram 11, Krampelj 26, Peterka 5, Nichols 11, Ege Özçelik 10, Yiğit Onan 10, Sherfield 15, McConico
1'İNCİ PERİYOT: 19-23
DEVRE: 51-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-71
Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Semt 77 Yalovaspor'u 105-90 mağlup etti.
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