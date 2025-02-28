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        TOFAŞ - Yalovaspor: 105-90

        SALON: TOFAŞ HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Batuhan Söylemezoğlu TOFAŞ: Reed 9, Perez 8, Yiğitcan Saybir 11, Tolga Geçim 17, Pasecniks 10, Trifunovic 17, Bankston 22, Gauzin 9, Berk Demir 2, Özgür Cengiz, Demircan DemirSEMT 77 YALOVASPOR: Johnson 2, Kadir Bayram 11, Krampelj 26, Peterka 5, Nichols 11, Ege Özçelik 10, Yiğit Onan 10, Sherfield 15, McConico1'İNCİ PERİYOT: 19-23 DEVRE: 51-363'ÜNCÜ PERİYOT: 78-71Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Semt 77 Yalovaspor'u 105-90 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 21:12 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:15
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        TOFAŞ - Yalovaspor: 105-90
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        SALON: TOFAŞ

        HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Batuhan Söylemezoğlu

        TOFAŞ: Reed 9, Perez 8, Yiğitcan Saybir 11, Tolga Geçim 17, Pasecniks 10, Trifunovic 17, Bankston 22, Gauzin 9, Berk Demir 2, Özgür Cengiz, Demircan Demir

        SEMT 77 YALOVASPOR: Johnson 2, Kadir Bayram 11, Krampelj 26, Peterka 5, Nichols 11, Ege Özçelik 10, Yiğit Onan 10, Sherfield 15, McConico

        1'İNCİ PERİYOT: 19-23

        DEVRE: 51-36

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-71

        Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Semt 77 Yalovaspor'u 105-90 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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