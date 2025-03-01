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        Bursa'da otomobil, halk otobüsüne çarptı: 10 yolcu yaralı

        BURSA'da, seyir halindeki otomobilin, halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada 10 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 05:02 Güncelleme: 01.03.2025 - 05:02
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        Bursa'da otomobil, halk otobüsüne çarptı: 10 yolcu yaralı
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        BURSA'da, seyir halindeki otomobilin, halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada 10 yolcu yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi, Gürsu Metro İstasyonu yanında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Berat A. yönetimindeki 16 AGS 887 plakalı otomobil, merkez istikametine ilerlerken, önünde seyreden Selattin A. idaresindeki 16 M 1125 plakalı halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs, bir süre ilerledikten sonra durabildi. Minibüste yolcu olarak bulunan Beytullah Ş., Yasemen A., Tülay S., Sevinç H., Ecrin Ş., Ahmet Ş., Ümmü Gülsüm A., Kamile T., İlyas L. ve Hüseyin T. araç içinde yaşanan sarsıntıda yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü Muhammed Berat A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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