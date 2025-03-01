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        DMD hastası Kuzey'e destek için Bursa polisinden, 'Birlikte el ele Kuzey'e nefes ol' konseri

        DİYARBAKIR'da, 3,5 yaşındaki Kuzey'e, bacağında kasılma şikayetiyle gittikleri hastanede, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 12:24 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:30
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        DMD hastası Kuzey'e destek için Bursa polisinden, 'Birlikte el ele Kuzey'e nefes ol' konseri
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        DİYARBAKIR'da, 3,5 yaşındaki Kuzey'e, bacağında kasılma şikayetiyle gittikleri hastanede, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konuldu. Ailesi, Dubai’de yapılacak tedavi için gerekli 100 milyon TL'nin bulunması amacıyla kampanya başlatırken, Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Birlikte el ele Kuzey'e nefes ol' sloganıyla, Emniyet Korosu'nun sahneye çıktığı konser düzenledi. Konserin geliriyle birlikte Kuzey için toplanan yardım 31 milyon TL'ye ulaştı.

        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Armağan Tanrıöver ile sınıf öğretmeni eşi Betül Tanrıöver, 3,5 yıl önce dünyaya gelen çocuklarına 'Kuzey' adını verdi. Tanrıöver çiftinin tek çocukları olan Kuzey'e, 1,5 yıl önce gittikleri hastanedeki tedavinin ardından, ölümcül kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konuldu. Aile, çocuklarının yaşaması için gerekli olan 100 milyon TL’yi bulamayınca, 3 ay önce Diyarbakır Valiliği'nden kampanya için izin aldı. Armağan ve Betül Tanrıöver, çocuklarının yaşaması için, fotoğraf ve görüntülerini paylaştıkları sosyal medya platformundan gerekli paranın toplanması için yardım kampanyaları başlatıp, çağrılarda bulundu.

        Diyarbakır'a 1300 kilometre uzaklıktaki Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde, DMD hastası çocuğa destek olmak için, 'Birlikte el ele Kuzey'e nefes ol' sloganıyla, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde, Emniyet Korosu'nun sahneye çıktığı konser düzenledi. Biletlerin 500 TL'den satıldığı, Bursa Erzurumlular Derneği Halk oyunları ve NAKEM isimli halk dansları ekiplerinin de gösteri yaptığı programı, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, emniyet müdür yardımcıları ile ilçe emniyet müdürleri ve çok sayıda polis izledi. DMD Hastası Kuzey'in ve ailesinin fotoğraflarının sahneye yansıtıldığı konserde elde edilen gelirin tamamı Kuzey'in tedavisi için kullanılacak.

        'KUZEY'İN SAĞLIĞININ TEK ÇÖZÜMÜ DUBAİ'DE'

        İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun talimatıyla düzenlenen konserde elde edilen gelirle torununun tedavisi için gerekli olan 100 milyon TL'nin 3'te 1'inin karşılandığı söyleyen Kuzey'in dedesi Vedat Coşaner (58), "Torunumu 1,5 yıl önce bacağında kasılma olduğundan dolayı hastaneye götürdük. Rahatsızlığını biz de orada öğrendik. O gece hastanede sabaha kadar uyuyamadık. Kuzey'in tek sağlığının çözümü Dubai'deki bir hastanededir. Biz de 3 aylık süreçte elimizden geldiği kadar çabalıyoruz. Önümüzde 12 ay var, herkesin destek olmasını istiyorum. Bursa'da emniyet müdürlüğünün yapmış olduğu konserle birlikte 31 milyon lira toplandı. Kuzey'in yaşaması için ümidinizi yitirmedik. Kampanyamıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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