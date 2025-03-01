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        Bursa'da yangın; aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

        BURSA'da 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangında, dumandan etkilenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 12:58 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:00
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        Bursa'da yangın; aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
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        BURSA'da 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangında, dumandan etkilenen aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 3'üncü Olgun Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katındaki dairede, saat 11.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın giriş katında mahsur kalan Suriyeli aileden 2'si çocuk 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Dumandan etkilenen aile, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından, tedbir amacıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yanan daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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