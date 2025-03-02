Dedelerinin mübadele dönemindeki hayatlarını Rum evinde yaşatıyor

BURSA’nınMudanya ilçesindeki mübadillerin, 100 yılı aşan tarihsel ve kültürel mirası, 3’üncü kuşak torunları tarafından yaşatılıyor. Mübadele döneminde dedesi İmammakis Hüseyin ile Mudanya'ya yerleşen Hüseyin Türker (71) kiraladığı 3 katlı Rum evinde, o dönem yaşayan akrabalarının siyah-beyaz fotoğrafları ile günlük hayatlarında kullandıkları eşyaları duvarlara asıp, odalara koyarak sergiliyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan Nüfus Mübadelesi ile birlikte Girit, Selanik ve Parga gibi yerlerden ana vatanlarına dönerek, Türkiye’nin çeşitli illerine yerleştirilen mübadiller, yeni bir hayata başladı. Bazı mübadiller de Bursa’nın Mudanya ilçesinde yeni bir yaşam kurdu. İlçedeki mübadillerin 100 yılı aşan tarihsel ve kültürel mirası, 3’üncü kuşak torunları tarafından yaşatılıyor. Mübadele döneminde dedesi İmammakis Hüseyin ile Mudanya'ya yerleşen ve günümüzde, atalarının tarihi mirasını yaşatmaya çalışan Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Yunanistan’da gördüğü anı evinden etkilenerek, 2021 yılında Mudanya’da açtığı Mübadele Evi ile geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

500 TARİHİ OBJE SERGİLENİYOR

Türker, yaklaşık 150 yıllık tipik bir Rum evinde, başta Girit Adası’ndan gelen mübadillerin evlerinde kullandıkları o dönemin radyo, ütü, kahve değirmeni, ayna, havan gibi yaklaşık 500 tarihi objeyi ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Mübadele Evi, yalnızca mübadillere ait günlük eşyaların sergilendiği bir mekan olmanın ötesinde, aynı zamanda bir kültürel hafıza merkezi olarak işlev görüyor. Türker, mübadil ailelerinden topladığı eşyaları sergileyerek hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin bu önemli tarihi dönemi daha iyi anlamalarını sağlamayı hedefliyor.

‘YUNANİSTAN’DAKİ ANI EVİNDEN ETKİLENDİM’

Yunanistan'da mübadillerin kurduğu anı evlerinden etkilenerek, dönemin mübadillerine ait resim ve objeleri sergilemek amacıyla Mübadele Evi'ni kurduğunu dile getiren Türker, “Mudanya'dan Yunanistan'a giden mübadiller, 'Nea Mudanya' yerleşim merkezinde anı evi kurdular. ‘Nea Mudanya’da benzer bir anı evi görünce çok etkilendim ve elimdeki nesneleri sergileme kararı aldım.