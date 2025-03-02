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        Mevsimlik işçilerin bulduğu yaralı şahin, tedaviye alındı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde mevsimlik işçilerin bulduğu yaralı şahin, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:47 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:50
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        Mevsimlik işçilerin bulduğu yaralı şahin, tedaviye alındı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde mevsimlik işçilerin bulduğu yaralı şahin, tedaviye alındı.

        İlçenin kırsal Çeltikçi Mahallesi’ndeki meyve bahçesinde temizlik yapan mevsimlik işçiler, yerde yaralı halde şahin buldu. İşçilerden Elif Tokgöz, kanatlarından yaralanan şahini montuyla tutup yakaladı. İşçiler, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne haber verdi. Bahçeye gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı şahini tedavi edilmek üzere merkeze götürdü. Elif Tokgöz, “Tarlada çalışırken şahin gördük. Uçmadığını görünce yakaladık. Belediye ekiplerine haber verdik. Tedavi edecekler. Nesilleri tükenmesin hayvanlarımızın. Sahip çıkalım” dedi.

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