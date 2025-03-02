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        Bursaspor - Silifke Belediyespor: 1-1

        STAT: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı StadyumuHAKEMLER: Engin Atmaca, Murathan Çomoğlu, Merdani Mert ÇölgeçeniBURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Hamza Gür, Yiğitali Bayrak (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:29 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:35
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        Bursaspor - Silifke Belediyespor: 1-1
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        STAT: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

        HAKEMLER: Engin Atmaca, Murathan Çomoğlu, Merdani Mert Çölgeçeni

        BURSASPOR: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Hamza Gür, Yiğitali Bayrak (Dk.80 Musa Çağıran), Furkan Özyapı (Dk.63 Sedat Cengiz), Vefa Temel (Dk.80 Ahmet Çobanoğlu), Bora Yılmaz (Dk.63 Ahmet İlhan Özek), İlhan Depe, ( Dk.74 Tahir Babaoğlu) Mücahit Can Akçay

        SİLİFKE BELEDİYESPOR: Ahmet Çolak, Şükrü Kaan Kılıçaslan, Burak Evren (Dk.90+5 Erşan Yaşa), Muhammet Harun Genç (Dk63 Uğur Ahmet Özden), Enginalp Yamaç (Dk.46 Nuri Aydın), Okan Toprak, Arif Cılak, Ekrem Çalışanlar (Dk.Halilcan Gül), Ali Yahya Bilgin, Kağan Topçu, Asalih Zafer Kurşunlu

        GOLLER: Dk. 43 Mücahit Can Akçay (Bursaspor), Dk.53 Burak Evren (Silifke Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Mehmet Yiğit, Abdullah Tazgel, Hamza Gür, Musa Çağıran (Bursaspor), Kağan Topçu, Ekrem Çalışanlar (Silifke Belediyespor)

        TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup 22’nci hafta karşılaşmasında lider Bursaspor, kendi sahasında Silifke Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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