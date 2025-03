Kayganlaşan yolda duramayan otomobil, kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobile çarptı: 1'i çocuk 5 yaralı

BURSA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan otomobil, kırmızı ışıkta yavaşlayan başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, İstanbul Yolu Caddesi, Terminal mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Tuncay Y. yönetimindeki 16 ANJ 207 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayıp, o sırada kırmızı ışıkta yavaşlayan önündeki Emre C. idaresinde olan 34 AUZ 64 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 AUZ 64 plakalı otomobil kendi etrafında dönerek dururken, sürücü Emre C. ile yolcu konumundaki Hamiye C., Ahmet Resul K. ile 16 ANJ 207 plakalı otomobil sürücüsü Tuncay Y. ve 10 yaşındaki Bekir Y. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.