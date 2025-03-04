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        Mobilya mağazasının camlarını taşla kırıp, kaçtı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosikletli bir şüpheli mobilya mağazasının camlarını taşla kırıp, kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 01:58 Güncelleme: 04.03.2025 - 02:00
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        Mobilya mağazasının camlarını taşla kırıp, kaçtı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosikletli bir şüpheli mobilya mağazasının camlarını taşla kırıp, kaçtı.

        Olay, saat 00.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesinde bulunan bir mobilya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli şüpheli, iş yerinin önüne gelip, mağazanın camlarını taşla kırıp, hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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