Mobilya mağazasının camlarını taşla kırıp, kaçtı

Olay, saat 00.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesinde bulunan bir mobilya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli şüpheli, iş yerinin önüne gelip, mağazanın camlarını taşla kırıp, hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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