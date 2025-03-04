Çektikleri videolarda modifiye 'Go-kart' araçları ilgi görünce üretip satma kararı aldılar

BURSA’da, e-ticaretle uğraşan Can İrik (28) ile Koray Adıyaman (28), 6 ay önce internet üzerindeki bir ilan sitesinden 23 bin liraya satın alıp, 36 bin liraya modifiye ettikleri ‘Go-kart’ araçlarıyla, sosyal medya için kuryelik videosu çekti. Evde birbirine kahve servisini de bu araçla yapan İrik ile Adıyaman, Go-kart aracı talep görünce, üretimini yapıp, satma kararı aldı.

Bursa'da yaşayan ve e-ticaretle uğraşan Can İrik ile arkadaşı Koray Adıyaman, 6 ay önce internet üzerindeki bir ilan sitesinde görüp, 23’er bin liraya satın aldıkları iki Go-kart aracını, 36’şar bin liraya modifiye etti. Yeni akü ve motorla, saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan modifiye Go-kart araçlarıyla sosyal medya için içerik üretmeye başlayan iki arkadaş, evde kahve servisi yaptıkları, işe giderken üzerinde yemek yedikleri, kuryelik ve parklarda drift şovu yaptıkları anların videosunu çekip, paylaştı. İrik ile Adıyaman, görüntüler kısa sürede izlenme rekoru kırınca, araçların üretimini yapıp, satma kararı aldı.

‘BU ARAÇLARA İLGİMİZ SOSYAL MEDYADAN BAŞLADI’

Satın aldıkları Go Kart araçlarıyla, sosyal medya için çekip, yükledikleri görüntülerin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen ve kendilerinin de bu araçlara ilgisinin sosyal medya aracılığıyla başladığını belirten Koray Adıyaman, “Ben e-ticaret ile uğraşıyorum. Bu araçlara olan ilgimiz sosyal medyadan başladı. Yurt dışında popüler olan bir spor, biz de drifte ilgi duyuyoruz. Bu araçlarımızı kullanırken, sosyal medyaya parodi videoları çekiyoruz. Sosyal medyaya yüklediğimiz videolar yoğun ilgi görüyor. Biz de bu araçları hafta sonları 5 saat kullanarak videolar çekiyoruz” dedi.

'GENÇLERİN YOĞUN İLGİSİ VAR’

Go-kart aracı, çevrelerinden talep görünce, araçların üretimini yapıp, satma kararı aldıklarını söyleyen Can İrik, “Bu meraka bir araba sevdasıyla başladık. Arkadaşımın aracılığıyla sonunda bulduk. Araçları modifiye ederek, hızlandırdık. Bu araçları üretip, satmayı hedefliyoruz. Şu an Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Bir scooter markasıyla anlaşmaktayız. Genç arkadaşların bu araçlara yoğun ilgisi var. Biz, bu yüzden de üretip, satmayı düşünüyoruz. İnsanların eğlenebileceği bir aktivitesi olsun. Bu araçları kullanırken, yoldan geçen herkesin ilgisini çekiyoruz. İnsanlar bize bu araçların fiyatını, nereden bulabileceklerini soruyorlar. Üretim sürecimizi yaklaşık 2 ayda sonuca ulaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.