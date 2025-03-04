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        Ayağından halata bağlanan boğa, vinçle kesim alanına taşındı

        BURSA'da boğa, kesileceği inşaat alanına arka ayağından bağlanıp, vinçle taşındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:13 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:15
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        Ayağından halata bağlanan boğa, vinçle kesim alanına taşındı
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        BURSA'da boğa, kesileceği inşaat alanına arka ayağından bağlanıp, vinçle taşındı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Yıldırım ilçesinde yapımına başlanan sitenin inşaatı için temel atılacağı sırada kesilmek için alana kamyonetle boğa getirildi. Arka ayağından vincin halatına bağlanan hayvan, baş aşağı kesileceği alana taşındı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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