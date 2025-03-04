Bekçilik yaptığı fabrikada ölü bulundu

Bursa-Ankara kara yolu Yeniceköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında bekçilik yapan Yusuf Çetin, saat 08.00 sıralarında mesaiye gelen işçiler tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine fabrikaya jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf Çetin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

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