Kahvehanede tombala oynayan 32 kişiye 296 bin TL ceza

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kahvehanede tombala oyarken yakalanan 32 kişiye 296 bin TL idari para cezası kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Toprakocak Mahallesi'nde, A.K.'ye ait kahvehanede, para karşılığı tombala oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Kahvehaneye yapılan baskında, masalarda 17 tombala kağıdı, 430 renkli tombala taşı, 1 tombala oyun sayıları, 1 kahverengi tombala kartonu ve 300 TL ele geçirildi. Tombala oynayan 32 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında, kişi başı 9 bin 247'şer lira olmak üzere toplam 295 bin 904 TL idari para cezası uygulandı. Kahvehane işletmecisi A.K. hakkında, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.