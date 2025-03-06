Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kahvehanede tombala oynayan 32 kişiye 296 bin TL ceza

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kahvehanede tombala oyarken yakalanan 32 kişiye 296 bin TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 17:20 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahvehanede tombala oynayan 32 kişiye 296 bin TL ceza
        ABONE OL

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kahvehanede tombala oyarken yakalanan 32 kişiye 296 bin TL idari para cezası kesildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Toprakocak Mahallesi'nde, A.K.'ye ait kahvehanede, para karşılığı tombala oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Kahvehaneye yapılan baskında, masalarda 17 tombala kağıdı, 430 renkli tombala taşı, 1 tombala oyun sayıları, 1 kahverengi tombala kartonu ve 300 TL ele geçirildi. Tombala oynayan 32 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında, kişi başı 9 bin 247'şer lira olmak üzere toplam 295 bin 904 TL idari para cezası uygulandı. Kahvehane işletmecisi A.K. hakkında, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakan Fidan: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok"
        Bakan Fidan: "Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok"
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Tarihi imzalar atıldı
        Tarihi imzalar atıldı

        Benzer Haberler

        Kaçak göçmenlere yer temin edip, çalıştıran 2 şüpheliye gözaltı
        Kaçak göçmenlere yer temin edip, çalıştıran 2 şüpheliye gözaltı
        Dünya Glokom Haftası
        Dünya Glokom Haftası
        Bilecik'te tırın devrildiği kaza ulaşımda aksamaya neden oldu
        Bilecik'te tırın devrildiği kaza ulaşımda aksamaya neden oldu
        2'nci kattaki daire yandı
        2'nci kattaki daire yandı
        2 katlı binanın üst katındaki daire yandı
        2 katlı binanın üst katındaki daire yandı
        Konteyner yüklü TIR, devrilip karşı yöne geçti
        Konteyner yüklü TIR, devrilip karşı yöne geçti