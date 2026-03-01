Canlı
        Bursa Haberleri

        İHH Bursa Şubesi Yermük Mülteci Kampı'nda iftar düzenledi

        İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yönelik her gün iftar organizasyonu gerçekleştirmeye devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 09:42
        İHH Bursa Şubesi Yermük Mülteci Kampı'nda iftar düzenledi

        İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yönelik her gün iftar organizasyonu gerçekleştirmeye devam etti.

        Suriye’nin başkenti Şam kırsalında bulunan Yermük Mülteci Kampı'nda yaklaşık 1000 kişi katılım sağladı.

        İHH Bursa Şubesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında hazırlanan iftar yemekleri, ailelerin adreslerine teslim edilerek ve bölge esnafı aracılığıyla dağıtılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

        İHH Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Armağan yaptığı açıklamada, yıllardır savaşın ve yoksulluğun gölgesinde yaşam mücadelesi veren Filistinli muhacirlere yalnız olmadıklarını hissettiren bir dayanışma çağrısı olduğunu belirterek, "İsrail zulmünden kaçarak Suriye'ye sığınan Filistinliler, yıllarca Esed baskısı ve zulmü altında mücadele verdi. Ramazanın bereketini tüm dünyanın kriz bölgelerinde olduğu gibi burada da yaşamaya gayret gösteriyoruz. Bursalı hayırseverlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

        İftar programı fotoğraf çekimiyle sona erdi.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

