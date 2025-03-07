Savcı, duruşma salonundaki silahlı saldırıda ölen baba-oğlu kavgada darbeden 2 müşteki sanık için hapis cezası istedi

'Savcı, duruşma salonundaki silahlı saldırıda ölen baba-oğlun 12'şer yıla kadar hapsini istedi' başlığı ile geçtiğimiz haberimizi kaynağından yapılan düzeltmenin ardından yenileyerek tekrar servis ediyoruz. Bu haberin dikkate alınmasını rica ederiz...

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