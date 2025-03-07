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        Savcı, duruşma salonundaki silahlı saldırıda ölen baba-oğlu kavgada darbeden 2 müşteki sanık için hapis cezası istedi

        Yazıİşleri Müdürlerinin dikkatine.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 13:54 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:00
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        Savcı, duruşma salonundaki silahlı saldırıda ölen baba-oğlu kavgada darbeden 2 müşteki sanık için hapis cezası istedi
        ABONE OL

        Yazıİşleri Müdürlerinin dikkatine...

        'Savcı, duruşma salonundaki silahlı saldırıda ölen baba-oğlun 12'şer yıla kadar hapsini istedi' başlığı ile geçtiğimiz haberimizi kaynağından yapılan düzeltmenin ardından yenileyerek tekrar servis ediyoruz. Bu haberin dikkate alınmasını rica ederiz...

        Denizhan TECİK-Yiğithan HÜYÜK-Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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