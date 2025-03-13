Kötü kokunun geldiği evde ölü bulundu

Orhaniye Mahallesi Gazi Magosa Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın zemin katından kötü koku gelmesi üzerine, bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girdiklerinde, yalnız yaşadığı öğrenilen Mesut Nazlı’yı hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan kontrolde, yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen Nazlı’nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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