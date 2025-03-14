Tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı

Kırsal Söğütalan Mahallesi’ndeki tarım arazisinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrarken, ihbarla adrese Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve yaklaşık 50 personelle müdahale edilen yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

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