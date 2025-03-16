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        Efkan Ala: Seçildiği makamda hizmet yapması gerekenler, başka koltukların yarışına giriyorlar (2)

        ''TERÖRSÜZTÜRKİYE' HEDEFİMİZE ULAŞARAK KURTULACAĞIZ'AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Teşkilata Vefa İftar' programına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 21:07 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:20
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        Efkan Ala: Seçildiği makamda hizmet yapması gerekenler, başka koltukların yarışına giriyorlar (2)
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        ‘'TERÖRSÜZTÜRKİYE' HEDEFİMİZE ULAŞARAK KURTULACAĞIZ'

        AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Teşkilata Vefa İftar' programına katıldı. Programda konuşan Ala, “Muhalefette olanlar, muhalifler koltuk için yarışıyorlar. Seçim daha bitiyor, ertesi gün koltuklar için yarışma başlıyor orada ama bizde hizmet yarışı hiç bitmiyor. Ülkenin de buna ihtiyacı var. İnşallah Türkiye'nin senelerce kanını emen, ayaklarında pranga olarak dümeni başkalarının elinde bulunan terör belasından da Allah'ın izniyle, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşarak kurtulacağız. Ondan sonra da Türkiye, dünyanın en kalkınmış, en gelişmiş, en etkili ülkeler arasında milletimize yakışır bir biçimde var olacak ve dünyanın da gidişatına katkıda bulunacak bölgemizin de huzuruna katkıda bulunacaktır.” dedi.

        Yiğithan HÜYÜK Mehmet İNAN/BURSA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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