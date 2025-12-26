Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da dişi çekilen çocuğun ölümüyle ilgili davada karar açıklandı

        Bursa'da genel anesteziyle dişi çekildikten sonra fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümüyle ilgili davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 15:44 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:44
        Bursa 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Levent O, Aleyna G, Mert Çelebi G, Gül K, Kerem Gökay Y, Münir Eralp K, Mervenur Özdemir A. ile Deniz Sönmez'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Hüseyin Serkan Ö, duruşmaya katılmadı.

        Hakimin söz verdiği Anestezi uzmanı Levent O, hastaya anestezi uyguladıktan hemen sonra odadan çıkmadığını, hastayı takip edip çıktığını ve çok yakın mesafede olduğunu söyledi.

        Levent O, çocuğun anesteziden sonra uyandığını ve su istediğini telefonla öğrendiğini, yaptığı işlemin Sönmez'in ölümüne neden olmadığını savunarak beraatini istedi.

        Diş hekimi Aleyna G. de "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunu kabul etmediğini, tedavi sırasında yapması gerekenleri yaptığını, kendisi yerinde başka diş hekiminin de olsa aynı işlemleri yapacağını öne sürerek beraatini istedi.

        Sanık Mert Çelebi G. beraatini talep etti.

        Sönmez'in ölümünden sorumlu olmadığını savunan polikliniğin mesul müdürü Kerem Gökay Y de beraatine karar verilmesini istedi.

        Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar eden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

        Baba Aydın Sönmez ile anne Elena Sönmez, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Kararını açıklayan hakim, Levent O. ile Aleyna G'ye "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası verilmesine, Kerem Gökay Y'nin aynı suçtan 3 yıl 4 ay cezasının 97 bin 200 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

        Gül K, "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 ay hapis cezasına hükmedilirken, Hüseyin Serkan Ö, Mert Çelebi G, Mervenur Özdemir A. ve Münir Eralp K'nin beraatına karar verildi.

        - Olay

        Aydın ve Elena Sönmez çiftinin 5 yaşındaki oğulları Deniz Sönmez'e, 10 Kasım 2023'te diş çekimi için gittikleri özel poliklinikte genel anestezi uygulanmış, daha sonra bekleme odasına alınan çocuğun bir süre sonra ateşi yükselmişti.

        Evine gönderilen çocuk, durumu kötüleşince ailesi tarafından götürüldüğü Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesinde tedaviye alınmış, 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

        Çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada anestezi uzmanı Levent O, diş hekimi Aleyna G. ile polikliniğin mesul müdürü Kerem Gökay Y'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6'şar yıla, diğer sanıklarla birlikte anestezi teknikeri Gül K'nin ise 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 11. Maddesi'ne muhalefet suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

        Aynı mahkemede, Hüseyin Serkan Ö, Mert Çelebi G, Mervenur Özdemir A. ve Münir Eralp K. hakkında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 11. Maddesi'ne muhalefet suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, iki dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

