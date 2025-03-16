TOFAŞ - Darüşşafaka Lassa: 111- 93
SALON:TOFAŞHAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Uğur AkyıldızTOFAŞ: Reed 20, Perez 19, Yiğitcan Saybir 3, Tolga Geçim 13, Bankston 15, Özgür Cengiz 5, Trifunovic 15, Demircan Demir, Berk Demir 3, Pasenicks 8, Obrien 10, Ali Taşkın,DARÜŞŞAFAKA LASSA: Appleby 16, Enes Berkay Taşkıran 8, Moore 11, Tinkle 19, Brajkovic 14, Tarık Sezgün, Tolga Kay, Muhaymin Mustafa 2, Gach, Pecarski 14, Ege Demir 9, Ege Akçay1'İNCİ PERİYOT: 23-22DEVRE: 52-483'ÜNCÜ PERİYOT: 83-74Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 111-93 mağlup etti.
SALON:TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız
TOFAŞ: Reed 20, Perez 19, Yiğitcan Saybir 3, Tolga Geçim 13, Bankston 15, Özgür Cengiz 5, Trifunovic 15, Demircan Demir, Berk Demir 3, Pasenicks 8, Obrien 10, Ali Taşkın,
DARÜŞŞAFAKA LASSA: Appleby 16, Enes Berkay Taşkıran 8, Moore 11, Tinkle 19, Brajkovic 14, Tarık Sezgün, Tolga Kay, Muhaymin Mustafa 2, Gach, Pecarski 14, Ege Demir 9, Ege Akçay
1'İNCİ PERİYOT: 23-22
DEVRE: 52-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 83-74
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21’inci haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 111-93 mağlup etti.
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